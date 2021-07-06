У Києві горіла школа у Дніпровському районі
Фото: у столичній школі сталася пожежа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Близько о 13:47 рятувальникам ДСНС було повідомлено про пожежу у підвальному приміщенні столичної школи на вулиці Миколайчука, 17А, що у Дніпровському районі. Займання сталося у гардеробі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у м.Києві.
До місця подій було відправлено 6 одиниць основної й пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.
Згідно з попередніми даними, вогнеборцями встановлено, що займання сталося у гардеробі, який знаходиться у підвальному приміщенні навчального закладу.
Близько о 14:22, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 14:40 - ліквідувати.
Жертв й постраждалих немає, втім внаслідок пожежі згоріли особисті речі й меблі.
Фото: у столичній школі сталася пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)