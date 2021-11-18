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Агресивність РФ зросла протягом останніх тижнів. Україна зміцнює безпеку за трьома напрямами

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 11:05
Агресивність РФ зросла протягом останніх тижнів. Україна зміцнює безпеку за трьома напрямами Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна разом з західними партнерами розробляє комплексний пакет стримування Росії. Він включає політичний та дипломатичний тиск, болісні економічні удари на випадок розширення агресії, список конкретних потреб для зміцнення збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу.

Він розповів, що провів ряд переговорів у Вашингтоні та Брюселі. Зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми обговорили безпекову ситуацію та спільну протидію гібридним загрозам з боку РФ. Генеральний секретар запросив мене взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 30 листопада - 1 грудня у Ризі. Це важливий знак довіри Альянсу до України як одного з двох найближчих партнерів НАТО у ширшому Чорноморському регіоні", - зазначив Кулеба.

За його словами, агресивність Росії і на дипломатичному, і на військовому напрямах суттєво зросла протягом останніх тижнів. Україна вже активно консолідує партнерів для протидії гібридним загрозам.

"Українська дипломатія зміцнює безпеку за трьома напрямами: союзники, санкції, зброя. Тобто політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, домовленості про постачання додаткової зброї для нашої армії", - повідомив він.

Нагадаємо, Захід попередив Україну про високий ризик дестабілізації взимку.

Більш детально про ситуацію на кордонах України в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".

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Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну