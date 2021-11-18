Агресивність РФ зросла протягом останніх тижнів. Україна зміцнює безпеку за трьома напрямами

Україна разом з західними партнерами розробляє комплексний пакет стримування Росії. Він включає політичний та дипломатичний тиск, болісні економічні удари на випадок розширення агресії, список конкретних потреб для зміцнення збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу .

Він розповів, що провів ряд переговорів у Вашингтоні та Брюселі. Зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми обговорили безпекову ситуацію та спільну протидію гібридним загрозам з боку РФ. Генеральний секретар запросив мене взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 30 листопада - 1 грудня у Ризі. Це важливий знак довіри Альянсу до України як одного з двох найближчих партнерів НАТО у ширшому Чорноморському регіоні", - зазначив Кулеба.

За його словами, агресивність Росії і на дипломатичному, і на військовому напрямах суттєво зросла протягом останніх тижнів. Україна вже активно консолідує партнерів для протидії гібридним загрозам.

"Українська дипломатія зміцнює безпеку за трьома напрямами: союзники, санкції, зброя. Тобто політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, домовленості про постачання додаткової зброї для нашої армії", - повідомив він.