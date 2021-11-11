ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ОБСЄ стурбована ситуацією на Донбасі: стільки порушень не було з літа

Новость на русском →
Україна, Четвер 11 листопада 2021 04:01
ОБСЄ стурбована ситуацією на Донбасі: стільки порушень не було з літа Фото: Мікко Кіннунен, спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ (twitter.com/SwedeninATOSCE)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі стурбована загостренням ситуації на Донбас. Про це заявив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті ОБСЄ.

За його словами, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення ще більше погіршилася.

"З моменту останнього засідання ТКГ Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 6746 порушень режиму припинення вогню, включаючи 1451 вибух. В останній тиждень жовтня місія засвідчила найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню з липня 2020 року", - заявив він.

Також наголошується, що на Донбасі почастішали випадки використання озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Наявність і використання систем озброєння, заборонених взаємними зобов'язаннями, викликає побоювання через ризик подальшої ескалації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли село в Донецькій області. В результаті обстрілів постраждали будинки і лінію електропередач.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Донбас
NEWS
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні