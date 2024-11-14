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Россия ночью запустила 59 беспилотников: сколько сбила ПВО

Четверг 14 ноября 2024 09:03
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Россия ночью запустила 59 беспилотников: сколько сбила ПВО Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 14 ноября российские террористы атаковали Украину 59-ю ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и дронами неустановленного типа. Противовоздушной обороне (ПВО) пока удалось сбить 21 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ЗСУ).

Отмечается, что враг запускал беспилотники из районов российского Курска.

По состоянию на 08:30, как и упоминалось выше, подтверждено сбитие 21-го беспилотника в пределах:

  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Киевской областей.

Еще 38 вражеских дронов были локально потеряны.

Обстрелы Украины

С момента начала полномасштабного вторжения регулярные обстрелы украинских населенных пунктов стали частью повседневной жизни. Атаки осуществляются различными видами вооружения: в частности, это ракеты, управляемые авиабомбы (УАБ) и беспилотники-камикадзе, наносящие ущерб как гражданским объектам, так и критической инфраструктуре.

Кроме того, в последние месяцы значительно возросло количество ночных нападений с применением дронов. Такая тактика создает дополнительную угрозу для мирного населения, усиливая риски их безопасности.

11 ноября, террорист осуществил пуски ракет с имитацией ударов. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), Россия готова к новой волне массированных обстрелов.

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