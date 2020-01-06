Масштабна ДТП у Словаччині: постраждали 5 українців

У словацьких Татрах сталася масштабна дорожня аварія за участю 20 транспортних засобів, в якій постраждали п'ятеро українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал HNonline.

Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що в аварії поблизу словацького міста Попрад на автодорозі D1 постраждали 10 людей, серед них і п’ятеро українців.

"На автотрасі D1 за Шпишским Швторком сталася масова аварія, в якій зіткнулися 17 автомобілів, два мікроавтобуси та один автобус", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок дорожно-транспортної пригоди у Росії восьмеро українців отримали травми різного ступеня тяжкості, один з них - у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, перебували 12 осіб. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

Нагадаємо, раніше в Туреччині микроавтобус, що перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором, постраждали 13 людей.