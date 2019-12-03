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Число постраждалих українців у ДТП в Росії зросла

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 14:59
Число постраждалих українців у ДТП в Росії зросла
Фото: місце ДТП (newizv ru)

Постраждалі отримали легкі та середньої тяжкості травми

В результаті дорожно-транспортної пригоди у Воронезькій області Російської Федерації, кількість постраждалих українців зросла до 17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами представника екстрених служб регіону, поранені отримали легкі та середньої тяжкості травми.

Також він додав, що сім пасажирів автобуса з числа тих, хто не постраждав, вже поїхали з місця події попутним транспортом, четверо залишаються у пункті обігріву на місці аварії.

Всього в автобусі нходились 28 громадян України. Вони прямували з Запоріжжя в Ростов-на-Дону.

До ліквідації наслідків ДТП притягнуто 26 осіб і вісім одиниць техніки.

Аварія сталася в складних погодних умовах, в Богучарском районі йде сильний снігопад і заметіль.

Нагадаємо, у вівторок, 3 грудня, Воронезької області водій не впорався з керуванням автотранспорту, в результаті чого автобус перекинувся.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чехії в результаті ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. Автобус вилетів з дороги і перекинувся. У його салоні знаходилося 12 чоловік. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

Крім того, у вересні в румунському місті Сучава сталася аварія за участю українського туристичного автобуса. На момент інциденту в автобусі перебувало майже 70 громадян України, в тому числі 20 дітей. В результаті події загинули дві людини.

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