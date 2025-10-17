Россияне хотят превратить в "серую зону" стратегические подступы к Покровску, - ДШВ

Отмечается, что самая сложная ситуация сейчас на юге от Покровска. Оккупанты активно пытаются превратить в "серую зону" населенный пункт Зверево, где не имеют полного контроля.

"Сектор от Зверева до Покровска является стратегически важным для врага, чтобы реализовать план по оккупации города. Полное присутствие позволит развивать наступление на нескольких направлениях, постепенно окружая Покровск", - пояснили военные.

Россияне расстреливают гражданских в Покровске

Фиксируются случаи проникновения российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Покровск. Эти группы оперативно выявляются и уничтожаются. К сожалению, россияне очень часто расстреливают местное население, чтобы скрыть свое пребывание в городе.

16 октября россияне попытались использовать погодные условия и прорваться в Новопавловку (юго-восток от Покровска). Однако все ДРГ были уничтожены, населенный пункт полностью зачищен от оккупантов.

"Несмотря на сложную ситуацию, защитники Покровска продолжают сдерживать врага и прилагают все усилия для стабилизации ситуации. Подразделения в полосе 7 корпуса ШР ДШВ действуют с учетом имеющихся сил и средств и учитывая приоритетность сохранения жизни наших воинов", - добавили в сообщении.

Потери россиян, противодействие дронам и КАБы оккупантов

Также военные подсчитали потери врага с начала октября. В полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ ВСУ:

почти 600 россиян ликвидировано;

Более 300 ранены;

Сбито и "посажено" более 1750 ударных дронов врага различных типов;

Сбито 74 разведывательных дронов;

Уничтожено 11 точек запуска дронов.

Отдельно корпус начал операцию по противодействию дронам оккупантов. Россияне пытались с помощью беспилотников прервать логистику подразделений ВСУ, но потерпели неудачу. Из-за этого оккупантам пришлось масштабировать удары управляемыми авиабомбами, ослабив давление на других направлениях.

"Всего с начала месяца оккупанты совершили 121 авиаудар. Больше всего - 12 октября. В этот день россияне нанесли 19 авиаударов, большинство из которых - в районе населенного пункта Гришино. За один авиаудар самолеты обычно запускают 4 управляемые авиабомбы, каждая из которых весит 250 кг", - отметили в корпусе.

Фото: 7-й корпус ДШВ ВСУ