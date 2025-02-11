Масштабные дроновые и ракетные атаки стоит ожидать в ближайшее время, - эксперт

По его словам, необходимо понимать, что сейчас не менее 15 бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 в РФ уже находятся наготове для осуществления масштабной ракетной атаки по Украине.

"Произойдет ли она в ближайшее время, или, возможно, будет какая-то пауза, конечно, мне это неизвестно. Но то, что россияне имеют ресурсы для совершения таких комбинированных ракетно-дронных атак - это очевидно. Так же очевидно, что враг направлял свои удары по объектам энергетической инфраструктуры для того, чтобы лишить наших сограждан электричества, соответствующего тепла в их домах и создать максимально неблагоприятные условия для всех наших жителей", - рассказал Селезнев.



По его мнению, таким образом Россия, вероятно, хочет сделать более сговорчивым украинское правительство при выходе на определенный переговорный трек. При этом на такие действия РФ все же стоит учитывать, ведь российский диктатор Владимир Путин действует таким образом, чтобы достичь любой ценой приличного для себя результата.

Именно поэтому сейчас происходят атаки РФ по объектам, которые никакого отношения к украинским Силам обороны не имеют. Селезнев уверен, что в ближайшее время такие случаи будут повторяться, ведь погодные указатели не улучшаются. А значит, масштабные дроновые и ракетные атаки стоит ожидать в том числе в ближайшее время.

"Я думаю, что не стоит недооценивать противника. Они имеют верифицированную и проверенную разведывательную информацию о размещении наших объектов инфраструктуры. В последнее время вражеские ракеты прилетают по газораспределительной, по газодобывающей отрасли нашей страны", - говорит он.

Вероятно, враг ищет возможности нанести удары в тот самый момент, когда Украина будет наиболее уязвимой.

Ночной удар по территории Украины

Этой ночью российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ. В результате обстрела было зафиксировано движение российских ракет в направлении Полтавской области.

В результате атаки в Украине вводились экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Россия снова пытается ударить по энергосистеме страны.