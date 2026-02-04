RU

Масштабный пожар и разрушенный дом: появились фото последствий удара по Одессе

Фото: появились фото последствий удара по Одессе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Армия РФ ночью атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела возник масштабный пожар на предприятии, также повреждены дом и школа.

"В двухэтажном жилом доме повреждены перекрытия в 4-х квартирах, выбито остекление окон в соседних жилых домах, повреждены 2 легковых автомобиля. Из дома спасены 4-х человек", - отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что после ударов РФ вспыхнул масштабный пожар на предприятии, который пожарные оперативно ликвидировали. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар в заброшенном здании. По предварительной информации пострадал 1 человек.

Что говорят в ОВА

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в Одессе зафиксировано поражение гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Взрывной волной выбиты окна в двух детских садах и лицее.

В результате обстрела повреждены около 20 жилых домов и легковые автомобили, а также объект критической инфраструктуры, административное и производственное здания предприятия.

 

Обстрел Украины 4 февраля

Российские войска в ночь на 4 февраля атаковали регионы Украины десятками ударных беспилотников. По данным Воздушных сил ВСУ, враг для удара применил 105 беспилотников различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Кроме того, вечером 3 февраля россияне ударили дроном по Запорожью. В результате обстрела погибли юноша и девушка, среди пострадавших трое детей.

