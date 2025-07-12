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Масштабный пожар произошел в пятиэтажке Запорожья: среди пострадавших есть дети (видео)

Запорожье, Суббота 12 июля 2025 21:59
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Масштабный пожар произошел в пятиэтажке Запорожья: среди пострадавших есть дети (видео) Фото: масштабный пожар произошел сегодня в пятиэтажке Запорожья (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

В Запорожье произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме. Огонь охватил балконы и квартиры со второго по пятый этаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня днем в пятиэтажном жилом доме в одном из районов Запорожья произошел масштабный пожар. Загорелись балконы и несколько квартир.

"Пламя быстро распространялось. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Но несмотря на то, что за окном температура воздуха +38°C спасатели работали в полном боевом снаряжении", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели возгорание ликвидировали, однако без пострадавших не обошлось. Во время пожара пострадали 9 человек.

Подразделения ГСЧС спасли непосредственно из очага опасности 6 человек, из них 2 мальчика - 7 и 11 лет. Всем пострадавшим на месте оказали домедицинскую помощь, после чего их госпитализировали в медицинское учреждение каретами скорой помощи.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия продолжается расследование.

Заметим, что чрезвычайная ситуация сегодня произошла не только в Запорожье. К вечеру 12 июля Харьков и область накрыл мощный шторм. Вследствие погодных условий в городах падают деревья и зафиксировано отсутствие электроэнергии.

Уже известно о первых пострадавших, среди которых и 7-летний ребенок, на которого упало дерево.

Напомним, несколько недель назад, Киев накрыл мощный град с грозой. Вследствие этого были затоплены улицы, а также была необходимость приспустить главный флаг Украины.

Также мы писали, что на днях Львов и область накрыли сильные дожди. За сутки выпала годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Более того, из-за таких погодных явлений затопило 230 домов.

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