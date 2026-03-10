Масштабный пожар вспыхнул на одесском рынке "7-й километр" (фото)
Сегодня днем, 10 марта, под Одессой вспыхнул пожар на территории промтоварного рынка "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Думскую" и Общественное.
Как сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев, пламя охватило торговые павильоны, поднялся густой столб черного дыма.
Сейчас рынок полностью обесточен.
По данным "Суспільного", сообщение о возгорании поступило около 14:24.
В пресс-службе рынка уточнили, что возгорание произошло на Банковской площади. Благодаря оперативным действиям огонь удалось локализовать.
"Удалось избежать распространения пожара на ряды рынка", - сообщили в пресс-службе.
Причины возникновения пожара и подробности инцидента сейчас выясняются.
"7-й километр"
Рынок "7-й километр" ("Промтоварный рынок") - один из крупнейших в Восточной Европе. Расположен в Овидиопольском районе Одесской области.
Его история началась в декабре 1989 года, когда первых кооператоров со Староконного рынка в самом сердце Одессы буквально "переселили" за город - на заброшенные кукурузные поля совхоза "Авангард".
Сейчас рынок расположен на территории более 75 га с общей площадью около 110 га и разделен на четыре торговые площадки, условно распределенные по группам товаров.
Инфраструктура включает около 15 тысяч торговых и складских объектов, восемь автомобильных парковок, автостанцию, банк, пожарную часть, три медпункта и скорую помощь, отделение полиции, комплекс для реализации продовольственных товаров, а также сеть кафе и ресторанов с 10 кухнями мира.
Подробнее о рынке - в материале РБК-Украина.