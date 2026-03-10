ua en ru
Масштабный пожар вспыхнул на одесском рынке "7-й километр" (фото)

15:55 10.03.2026 Вт
2 мин
Горят торговые павильоны, объект обесточен
aimg Ірина Глухова
Масштабный пожар вспыхнул на одесском рынке "7-й километр" (фото) Фото: пожар вспыхнул на одесском рынке "7-й километр" (пресс-служба рынка)

Сегодня днем, 10 марта, под Одессой вспыхнул пожар на территории промтоварного рынка "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Думскую" и Общественное.

Читайте также: Оккупанты снова атаковали Одессу: в одном из районов загорелся дом

Как сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев, пламя охватило торговые павильоны, поднялся густой столб черного дыма.

Сейчас рынок полностью обесточен.

По данным "Суспільного", сообщение о возгорании поступило около 14:24.

В пресс-службе рынка уточнили, что возгорание произошло на Банковской площади. Благодаря оперативным действиям огонь удалось локализовать.

"Удалось избежать распространения пожара на ряды рынка", - сообщили в пресс-службе.

Причины возникновения пожара и подробности инцидента сейчас выясняются.

"7-й километр"

Рынок "7-й километр" ("Промтоварный рынок") - один из крупнейших в Восточной Европе. Расположен в Овидиопольском районе Одесской области.

Его история началась в декабре 1989 года, когда первых кооператоров со Староконного рынка в самом сердце Одессы буквально "переселили" за город - на заброшенные кукурузные поля совхоза "Авангард".

Сейчас рынок расположен на территории более 75 га с общей площадью около 110 га и разделен на четыре торговые площадки, условно распределенные по группам товаров.

Инфраструктура включает около 15 тысяч торговых и складских объектов, восемь автомобильных парковок, автостанцию, банк, пожарную часть, три медпункта и скорую помощь, отделение полиции, комплекс для реализации продовольственных товаров, а также сеть кафе и ресторанов с 10 кухнями мира.

Подробнее о рынке - в материале РБК-Украина.

