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Президент Азербайджана назвал причину падения самолета AZAL в Казахстане

Азербайджан, Суббота 28 декабря 2024 15:52
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Президент Азербайджана назвал причину падения самолета AZAL в Казахстане Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пассажирский самолет AZAL упал в Казахстане из-за внешних вмешательств. Они были получены, когда самолет находился в воздушном пространстве России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Алиев отметил, что пассажирский самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству и полностью потерял контроль.

После этого, по словам президента, благодаря профессионализму пилотов, самолет был направлен в город Актау, Казахстан, и смог совершить аварийное действие.

Глава государства отметил наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета. И отметил, что заявления бортпроводников, выживших и пассажиров подтвердили факт внешнего физико-технического вмешательства.

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, что 25 декабря, в районе города Актау в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс J2-8243 из Баку в Грозный.

Всего на борту самолета находилось 67 человек, из них 38 человек погибли, включая пилотов.

Сначала российские СМИ начали сообщать, что причиной катастрофы было столкновение самолета с птицами. Однако позже, когда были опубликованы кадры с места трагедии, появилась информация, что самолет подбила российская ПВО.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит системой "Панцирь С1" на территории РФ.

Подробнее об авиакатастрофе в Казахстане и как Россия пытается избежать ответственности - в материале РБК-Украина.

Заметим, что российский диктатор Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines. Однако не признал сбивание самолета российской стороной.

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