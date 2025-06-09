Укрытия были закрыты во время масштабной атаки: в Ровенской области будут проверки

В Ровенской области после жалоб жителей на недоступные укрытия во время ночного обстрела, 9 июня, решили провести проверки. Полиция и спасатели будут выяснять, почему некоторые убежища были закрыты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую областную государственную (военную) администрацию.
"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые хранилища были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи", - сказал начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.
Глава области также напомнил, что укрытия должны быть открытыми во время тревоги, и призвал жителей сообщать о нарушениях в полицию или на горячую линию ОВА.
В то же время в Украине действует закон, предусматривающий административную и уголовную ответственность за нарушение правил содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.
Этой ночью Ровенская область, в частности город Ровно, оказались под массированным воздушным ударом. Регион атаковали вражеские дроны и ракеты.
Кроме того, в пять утра в городе снова раздались взрывы - на этот раз в результате запуска крылатых ракет.
Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль заявил, что ночь была сложной для всей области.
Позже Коваль уточнил, что противник атаковал десятками воздушных целей. Благодаря работе сил ПВО удалось избежать значительных разрушений. В то же время один объект гражданской инфраструктуры получил незначительные повреждения.
Также известно, что в результате обстрела житель Ровенского района получил ранение руки и сейчас находится на лечении.
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