Укрытия были закрыты во время масштабной атаки: в Ровенской области будут проверки

"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые хранилища были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи", - сказал начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.

Глава области также напомнил, что укрытия должны быть открытыми во время тревоги, и призвал жителей сообщать о нарушениях в полицию или на горячую линию ОВА.

В то же время в Украине действует закон, предусматривающий административную и уголовную ответственность за нарушение правил содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.