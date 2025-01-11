Масштабная атака на реестры. В "Дії" снова доступны цифровые свидетельства

Он отметил, что в приложении "Дія" вернули доступ к актовым записям о рождении, браке, разводе и смене имени.

"Прячьте бумажные документы на полочку, в "Дії" снова доступны актовые записи о рождении, разводе, браке и смене имени", - сообщил Федоров.

Напомним, что эти электронные документы временно не работали из-за масштабной российской кибератаки на реестры.