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Масштабная атака на реестры. В "Дії" снова доступны цифровые свидетельства

Фото: в "Дії" снова доступны цифровые свидетельства после атаки на реестры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В приложении "Дія" снова появились цифровые свидетельства. Они были недоступны после масштабной кибератаки на государственные реестры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Он отметил, что в приложении "Дія" вернули доступ к актовым записям о рождении, браке, разводе и смене имени.

"Прячьте бумажные документы на полочку, в "Дії" снова доступны актовые записи о рождении, разводе, браке и смене имени", - сообщил Федоров.

Напомним, что эти электронные документы временно не работали из-за масштабной российской кибератаки на реестры.

 

 

Атака на государственные реестры

В декабре прошлого года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны.

Из-за атаки в Украине были недоступны некоторые сервисы и онлайн услуги. Речь идет о бронировании в "Дії", оформлении ФЛП, получении отсрочек от мобилизации в "Резерв+" и тому подобное.

Специалисты постепенно восстанавливают некоторые услуги и реестры. Так, на днях снова заработал Единый государственный реестр.

Также недавно частично восстановили услугу отсрочки в мобильном приложении "Резерв+".

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ДияКибератакаМихаил Федоров