Масштабна атака на реєстри. У "Дії" знову доступні цифрові свідоцтва

У застосунку "Дія" знову з'явилися цифрові свідоцтва. Вони були недоступні після масштабної кібератаки на державні реєстри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
Він зазначив, що у застосунку "Дія" повернули доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
"Ховайте паперові документи на поличку, у "Дії" знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені", - повідомив Федоров.
Нагадаємо, що ці електронні документи тимчасово не працювали через масштабну російську кібератаку на реєстри.
У грудні минулого року російські хакери атакували державні реєстри Мін'юсту України. Це була одна з наймасштабніших кібератак за час повномасштабної війни.
Через атаку в Україні були недоступні деякі сервіси та онлайн послуги. Йдеться про бронювання в "Дії", оформлення ФОП, отримання відстрочок від мобілізації в "Резерв+" тощо.
Фахівці поступово відновлюють деякі послуги та реєстри. Так, днями знову запрацював Єдиний державний реєстр.
Також нещодавно частково відновили послугу відстрочки у мобільному застосунку "Резерв+".
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