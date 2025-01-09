Минюст возобновил работу госреестра: какие функции уже доступны
Министерство юстиции сегодня возобновило работу Единого государственного реестра после масштабной атаки российскими хакерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.
По данным ведомства, с сегодняшнего дня восстанавливается работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
В частности, было восстановлено электронное информационное взаимодействие с государственными органами - Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами.
Уже работает ряд онлайн-услуг с помощью Дії. На портале ЕГР восстановят функции:
- бесплатный поиск информации в реестре
- формирование выписок
- получение результатов административных услуг по коду доступа
- доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.
"Наша команда продолжает работать над восстановлением других реестров. Знаем, как для вас важно удобство доступа к государственным услугам и их бесперебойная работа. Поэтому специалисты Национальных информационных систем вместе с Киберполицией, Кибердепартаментом СБУ и Госспецсвязью делают все возможное, чтобы не только восстановить работу реестров, но и усилить их защиту", - говорится в сообщении Минюста.
Что предшествовало
В декабре вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила о том, что были атакованы государственные реестры. Атака привела к прекращению работы Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. По ее словам, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.
Подробно о кибератаке - в материале РБК-Украина.
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