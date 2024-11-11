ua en ru
Пн, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЦПД об утренней имитации пусков ракет: в России все готово к массированным обстрелам

Понедельник 11 ноября 2024 09:44
UA EN RU
ЦПД об утренней имитации пусков ракет: в России все готово к массированным обстрелам Иллюстративное изображение (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 11 ноября, россияне отработали тактику пусков ракет с имитацией. У врага все готово к массированным обстрелам по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко.

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова", - написал Коваленко.

По словам главы ЦПД, утренняя имитация пусков ракет является частью поддержания авиации в готовности к действиям, а также психологического давления на украинцев.

Обстрелы Украины

С началом полномасштабного вторжения обстрелы украинских населенных пунктов российскими террористами стали привычной угрозой. Противник активно применяет различные виды вооружения: от ракет и управляемых авиабомб (УАБ) до дронов-камикадзе, направленных на нанесение ударов по инфраструктуре и гражданским объектам.

В течение последних месяцев значительно возросла интенсивность ночных атак с использованием беспилотников (БпЛА), что создает новые вызовы. Такой тип атак значительно увеличивает риски для граждан и усложняет работу сил противовоздушной обороны (ПВО).

Специалист по авиационным системам Константин Криволап дал свою оценку тому, может ли Россия истощить украинские силы ПВО из-за постоянных массовых атак дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Россия ночью запустила более 70 "Шахедов" и две ракеты: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 "Шахедов" и две ракеты: сколько сбила ПВО
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города