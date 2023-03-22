ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Массовые сокращения в Facebook: в Кении судья заблокировал увольнение работников

Новина українською →
Кения, Среда 22 марта 2023 04:53
Массовые сокращения в Facebook: в Кении судья заблокировал увольнение работников Фото: Кенийский судья временно заблокировал увольнение работников в Meta (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кенийский судья заблокировал увольнение 260 модераторов Facebook. Он не позволил компании расторгать контракты с работниками до вынесения решения о законности их увольнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, работники кенийской аутсорсинговой фирмы Sama, у которой контракт с компанией Meta, подали иск в суд за незаконное увольнение. Заявители говорят, что потеряли работу из-за организации профсоюза. Также они добавляют, что их добавили в черный список и поэтому они не могут отправиться на аналогичные должности в другой аутсорсинговой фирме.

Судебные дела могут иметь последствия для работы американской компании Meta, она сотрудничает с тысячами модераторов контента по всему миру, которым поручено просматривать графическое содержимое, размещенное на ее платформе.

Ранее мы сообщали, что Meta сократит еще 10 000 сотрудников до конца этого года.

Напомним, российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Кения
NEWS
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе