Массовые сокращения в Facebook: в Кении судья заблокировал увольнение работников
Кенийский судья заблокировал увольнение 260 модераторов Facebook. Он не позволил компании расторгать контракты с работниками до вынесения решения о законности их увольнения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, работники кенийской аутсорсинговой фирмы Sama, у которой контракт с компанией Meta, подали иск в суд за незаконное увольнение. Заявители говорят, что потеряли работу из-за организации профсоюза. Также они добавляют, что их добавили в черный список и поэтому они не могут отправиться на аналогичные должности в другой аутсорсинговой фирме.
Судебные дела могут иметь последствия для работы американской компании Meta, она сотрудничает с тысячами модераторов контента по всему миру, которым поручено просматривать графическое содержимое, размещенное на ее платформе.
Ранее мы сообщали, что Meta сократит еще 10 000 сотрудников до конца этого года.
Напомним, российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook.
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