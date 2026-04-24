Массовые увольнения в IT: Microsoft и Meta сокращают тысячи работников из-за ИИ

Рекордные сокращения в Meta

Компания Meta, владеющая Instagram и WhatsApp, официально объявила об увольнении около 8000 работников. Это составляет примерно 10% от общего количества ее штата. Основная причина - необходимость повышения эффективности на фоне стремительного роста инвестиций в новые технологии.

Кроме непосредственных увольнений, компания подтвердила, что около 6000 открытых вакансий останутся незаполненными. По прогнозам Meta, расходы на разработки в 2026 году достигнут отметки в 160 млрд долларов, а это на 40 млрд больше, чем в прошлом году

Значительная часть этих средств пойдет на найм дефицитных специалистов в сфере ИИ, строительство и обслуживание мощных дата-центров и разработку новых алгоритмических моделей.

Стратегия Microsoft: добровольное увольнение

Корпорация Microsoft выбрала другой путь и запускает программу добровольного увольнения. По предварительным данным, это коснется около 8750 человек - примерно 7% от всего персонала компании.

Программа стартует в начале мая. Директор по персоналу Microsoft Эми Коулман отметила, что компания стремится предоставить работникам возможность сделать следующий шаг в карьере на собственных условиях, предлагая "щедрую поддержку".

ИИ как угроза и инвестиция

Увольнения в IT-секторе стали устойчивым трендом последних лет. Технологические гиганты пытаются опередить конкурентов в погоне за доминирование на рынке искусственного интеллекта.

При этом сам ИИ становится причиной сокращений, поскольку он способен автоматизировать выполнение задач, которыми раньше занимались люди.

Ситуация осложняется большими затратами на инфраструктуру. Помимо затрат на железо и энергию, компании вынуждены платить огромные зарплаты узкопрофильным экспертам. Именно это заставляет их экономить на других департаментах.

В Meta ожидают, что инвестиционный цикл в ИИ продлится несколько лет, прежде чем начнет приносить реальную прибыль.