В РФ начались массовые облавы на мужчин. "Атеш" назвал, кто оказался под прицелом
В России началась новая волна принудительного призыва мужчин в армию. Под удар попали те, кого проще всего запугать и лишить возможности выбора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентурную сеть "Атеш".
Кого заставляют идти в армию
По данным активистов движения, Кремль спустил регионам жесткую директиву по набору контрактников. Местные власти, не выполняющие установленные планы, активизировали работу военкоматов и силовых структур.
Под удар попали:
- мужчины с большими долгами, чии данные находятся в базах судебных приставов;
- бывшие заключенные, находящиеся под административным надзором.
Как оказывается давление
В "АТЕШ" утверждают, что таких людей массово задерживают и заставляют подписывать контракты с ВС РФ.
Для этого, по данным движения, используют угрозы возбуждения новых уголовных дел и другие методы давления.
Почему усилился набор
В агентурной сети связывают эту волну с большими потерями российской армии на фронте и нехваткой личного состава.
По информации движения, нынешние темпы набора контрактников уже не покрывают потери, которые несут войска РФ.
Что советуют в "АТЕШ"
"Если тебя пытаются таким образом затащить в армию - не подписывай ничего под угрозами и при первой же возможности покидай страну", - заявили в "АТЕШ".
Принудительная мобилизация в РФ
Сообщения об уличных облавах и принудительной мобилизации в России появляются регулярно - несмотря на официальные опровержения Кремля.
Жители российских городов неоднократно жаловались на задержания мужчин возле метро, торговых центров и на остановках. Из-за массовых рейдов жители Пензы и Сердобска создали Telegram-канал для отслеживания облав.
В ответ местная полиция выпустила "предупреждение" для тех, кто снимает рейды на видео.
Впоследствии военкомат одного из регионов РФ публично признал факт облав на военнообязанных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию для компенсации потерь армии на фронте.