В РФ начались массовые облавы на мужчин. "Атеш" назвал, кто оказался под прицелом

В России началась новая волна принудительного призыва мужчин в армию. Под удар попали те, кого проще всего запугать и лишить возможности выбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентурную сеть " Атеш ".

Кого заставляют идти в армию

По данным активистов движения, Кремль спустил регионам жесткую директиву по набору контрактников. Местные власти, не выполняющие установленные планы, активизировали работу военкоматов и силовых структур.

Под удар попали:

мужчины с большими долгами, чии данные находятся в базах судебных приставов;

бывшие заключенные, находящиеся под административным надзором.

Как оказывается давление

В "АТЕШ" утверждают, что таких людей массово задерживают и заставляют подписывать контракты с ВС РФ.

Для этого, по данным движения, используют угрозы возбуждения новых уголовных дел и другие методы давления.

Почему усилился набор

В агентурной сети связывают эту волну с большими потерями российской армии на фронте и нехваткой личного состава.

По информации движения, нынешние темпы набора контрактников уже не покрывают потери, которые несут войска РФ.

Что советуют в "АТЕШ"

"Если тебя пытаются таким образом затащить в армию - не подписывай ничего под угрозами и при первой же возможности покидай страну", - заявили в "АТЕШ".