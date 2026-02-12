RU

Общество Образование Деньги Изменения

Массовое отравление в Раде: уже есть две версии, что произошло

Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за внезапного недомогания десятков народных избранников Верховная Рада 12 февраля не рассмотрела ни одного законопроекта. Сейчас санстанция проводит срочную проверку в парламентской столовой, пытаясь выяснить причины болезни.

Лабораторные исследования и "меню" под подозрением

Сразу после сообщений о массовых жалобах депутатов в парламенте начали эпидемиологическое расследование. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже отбирают образцы продуктов в столовой для лабораторных анализов и опрашивают больных относительно их рациона.

По данным пресс-службы ВР, предварительно рассматриваются две основные версии: вспышка ротавируса или острая кишечная инфекция. Окончательные выводы будут обнародованы только после получения результатов экспертиз.

Не только столовая: почему версия о вирусе становится основной

Источники в парламенте подтверждают, что количество больных достигает около двух десятков человек. У всех пациентов идентичные симптомы: высокая температура и рвота. Однако версия об "отравлении котлетами" не является единственной.

Какие версии произошедшего рассматривают сейчас:

  • пищевое отравление - часть депутатов связывает свое состояние с посещением столовой, сейчас там продолжаются проверки;
  • вирусная инфекция - некоторые заболевшие вообще не обедали в Раде, а только пили кофе или воду. Это дает основания предполагать, что ротавирус мог быть занесен извне, например, из бытовых контактов (детских садов и т.д.).

РБК-Украина ранее писало, что в кулуарах опровергают слухи о "курортном следе". Источник в Раде категорически опроверг информацию, что депутаты могли массово отравиться во время отдыха в Буковеле.

Поскольку из-за отсутствия депутатов в зале катастрофически не хватало голосов, полноценную работу парламента возобновят только после карантинного перерыва - 24 февраля.

