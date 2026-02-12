Массовое отравление в Раде: уже есть две версии, что произошло

Лабораторные исследования и "меню" под подозрением

Сразу после сообщений о массовых жалобах депутатов в парламенте начали эпидемиологическое расследование. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы уже отбирают образцы продуктов в столовой для лабораторных анализов и опрашивают больных относительно их рациона.

По данным пресс-службы ВР, предварительно рассматриваются две основные версии: вспышка ротавируса или острая кишечная инфекция. Окончательные выводы будут обнародованы только после получения результатов экспертиз.

Не только столовая: почему версия о вирусе становится основной

Источники в парламенте подтверждают, что количество больных достигает около двух десятков человек. У всех пациентов идентичные симптомы: высокая температура и рвота. Однако версия об "отравлении котлетами" не является единственной.

Какие версии произошедшего рассматривают сейчас: