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Массированный удар по Украине: в полиции уточнили данные о погибших и раненых

Пятница 29 декабря 2023 19:52
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Массированный удар по Украине: в полиции уточнили данные о погибших и раненых Фото: сотрудники ГСЧС на местах "прилетов" из-за российских обстрелов 29 декабря (Pavlo Petrov /t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Владимир Костырин

По обновленным данным в Украине в результате сегодняшних российских ракетных и дроновых ударов по разным городам число погибших составило тридцать человек. Сотрудники ГСЧС смогли спасти более пятидесяти граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

"53 человека сегодня спасли наши титаны из ГСЧС. 8 из спасенных достали из-под завалов", - рассказал чиновник в своей публикации в Telegram в полвосьмого вечера.

Глава МВД отметил, что в настоящее время уже известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара российских террористов по территории Украины.

Министр также поблагодарил всех, кто сегодня "спасал, помогал, заботился, кто делал невозможное ради спасения других".

Спасатели ГСЧС на местах "прилетов" из-за российского удара 29 декабря (фото: Pavlo Petrov / t.me/Klymenko_MVS)

Массированный российский удар по Украине

Напомним, с этой ночи, 29 декабря, российские оккупанты наносили по Украине ракетные и дроновые удары. Всего террористы выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В результате масштабной атаки "прилеты" были зафиксированы в Киеве и области, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Конотопе, Одессе и не только. Начались пожары в домах, в том числе многоэтажках.

Подробнее о воздушной атаке россиян, которую назвали самой массированной, и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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