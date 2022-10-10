RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Массированный обстрел Украины: россияне повредили 11 объектов инфраструктуры

Фото: в результате массированного удара по Украине повреждены объекты инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате массированных ударов по территории Украины 10 октября были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, после повреждения 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах часть областей осталась без света.

"Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - отметил премьер.

Шмыгаль также добавил, что специалисты уже работают на местах атак и возобновляют поврежденную инфраструктуру.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальВойна России против Украиныракетный удар