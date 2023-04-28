Массированный обстрел Украины. В Днепре из-под завалов спасли женщину (видео)

В пятницу, 28 апреля, в Днепре после ракетного удара из-под завалов удалось спасти женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Так, одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв.

"Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром, 28 апреля, российские войска в ходе массированного ракетного удара по Украине, атаковали Днепр. Военным удалось сбить 7 российских ракет. Разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.