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Масований обстріл України. В Дніпрі з-під завалів врятували жінку (відео)

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Дніпро, П'ятниця 28 квітня 2023 11:57
Масований обстріл України. В Дніпрі з-під завалів врятували жінку (відео) Фото: після ракетного удару у Дніпрі 28 квітня з-під завалів врятували жінку (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 28 квітня, у Дніпрі після ракетного удару з-під завалів вдалося врятувати жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, одна за ракет поцілила в ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 м. кв.

"Співробітники Служби порятунку врятували з-під завалів жінку 1970 року народження. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізована до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вранці, 28 квітня, російські війська під час масованого ракетного удару по Україні атакували Дніпро. Військовим вдалося збити 7 російських ракет. Зруйновано приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

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