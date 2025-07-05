Массированный обстрел Киева 4 июля: количество жертв возросло до 2 человек

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив 550 средств поражения. Среди них - 539 ударных беспилотников, одна аэробаллистическая ракета "Кинжал", шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Сообщалось, что основной удар пришелся на Киев. В результате ночного комбинированного обстрела Киева пострадали 26 человек. Среди них - 10-летний ребенок. Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме Киева, в результате российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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