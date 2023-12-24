Массированный обстрел Херсона. Зеленский отреагировал на террор россиян
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные ночные обстрелы Херсона. Он заявил, что ликвидация последствий российских ударов продолжалась всю ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
Реакция Зеленского
"Жестокие террористические обстрелы. Сознательно - именно по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь и по обычным улицам", - написал Зеленский.
По словам президента, от обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома.
"Есть раненые, среди них ребенок. Всем пострадавшим оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным. Все необходимые службы, наши спасатели будут работать круглосуточно, чтобы возобновить поставки электричества и тепла", - написал Зеленский.
Он также выразил благодарность всем, кто работает в будни, и по праздникам, и днем, и ночью, чтобы дать украинским городам и селам возможность жить.
"И я благодарен каждому и каждому, кто делает все, чтобы российские террористы почувствовали наш украинский ответ, вполне справедливый ответ на их удары", - написал Зеленский.
Также глава государства опубликовал вместе и кадры последствий российских ударов.
Фото: последствия обстрела Херсона в ночь на 24 декабря (t.me/V_Zelenskiy_official)
Что известно о последствиях обстрела Херсона
Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 декабря, российские войска массированно обстреляли Херсон. В результате чего пострадали девять человек (среди них 15-летний ребенок.). Кроме того, известно о по меньшей мере четырех погибших.
Также оккупанты значительно повредили газовую сеть в центральном районе Херсона. С утра специалисты предприятия ремонтируют поврежденные участки.
Отметим, что год назад в канун Рождества враг тоже цинично нанес масштабный удар по Херсону. Тогда погибли 10 человек, а еще 62 получили ранения.
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