Масований обстріл Херсона. Зеленський відреагував на терор росіян
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний нічний обстріл Херсона. Він заявив, що ліквідація наслідків російських ударів тривала всю ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
Реакція Зеленського
"Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо - саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях", - написав Зеленський.
За словами президента, від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки.
"Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним. Усі необхідні служби, наші рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла", - написав Зеленський.
Він також висловив подяку всім, хто працює в будні, й у свята, і вдень, і вночі, аби дати українським містам і селам можливість жити.
"І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", - написав Зеленський.
Також глава держави опублікував разом з дописом і кадри наслідків російських ударів.
Що відомо про наслідки обстрілу Херсона
Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 24 грудня, російські війська масовано обстріляли Херсон. Внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей (серед них 15-річна дитина.). Крім того, відомо про щонайменше чотирьох загиблих.
Також окупанти значно пошкодили газову мережу у центральному районі Херсона. Від ранку фахівці підприємства ремонтують пошкоджені ділянки.
Зауважимо, що рік тому в напередодні Різдва ворог теж цинічно завдав масштабного удару по Херсону. Тоді загинули 10 людей, а ще 62 отримали поранення.
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