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Масований обстріл Херсона. Зеленський відреагував на терор росіян

Херсон, Неділя 24 грудня 2023 14:27
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Масований обстріл Херсона. Зеленський відреагував на терор росіян Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний нічний обстріл Херсона. Він заявив, що ліквідація наслідків російських ударів тривала всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Реакція Зеленського

"Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо - саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях", - написав Зеленський.

За словами президента, від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки.

"Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним. Усі необхідні служби, наші рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла", - написав Зеленський.

Він також висловив подяку всім, хто працює в будні, й у свята, і вдень, і вночі, аби дати українським містам і селам можливість жити.

"І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", - написав Зеленський.

Також глава держави опублікував разом з дописом і кадри наслідків російських ударів.

Фото: наслідки обстрілу Херсона в ніч на 24 грудня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Що відомо про наслідки обстрілу Херсона

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 24 грудня, російські війська масовано обстріляли Херсон. Внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей (серед них 15-річна дитина.). Крім того, відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Також окупанти значно пошкодили газову мережу у центральному районі Херсона. Від ранку фахівці підприємства ремонтують пошкоджені ділянки.

Зауважимо, що рік тому в напередодні Різдва ворог теж цинічно завдав масштабного удару по Херсону. Тоді загинули 10 людей, а ще 62 отримали поранення.

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Володимир Зеленський Херсон
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