Россияне ударили по дому в Херсоне, есть погибший
Российские оккупанты обстреляли дом в Херсоне. Пока известно о погибшем гражданском.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В доме из-за вражеских обстрелов произошел пожар, после ликвидации которого в помещении обнаружили тело погибшего горожанина. Им оказался 81 летний мужчина", - пишет Прокудин.
По словам главы ОВА, также в результате удара ранения получила 82-летняя жена погибшего.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения украинскими воинами правобережной части Херсонской области в ноябре 2022 года российские оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине территории региона.
К примеру, в результате вражеского обстрела россияне 10 июля, в Херсоне ранение получил гражданский. Также недавно враг атаковал жилой квартал города.
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