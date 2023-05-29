Атака на Киев: первые подробности о последствиях падения обломков

В Киеве обломки сбитых противовоздушной обороной вражеских целей упали на ряд локаций, и в результате произошел пожар, есть разрушения.

Что известно о последствиях - в материале РБК-Украина .

Как проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, падения обломков зафиксированы в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах Киева. На места происшествия отправлены экстренные службы.

Подольский район

В Подольском районе, по предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание частного дома.

"На всех местах вызовов, куда уехали столичные медики, пострадавшие предварительно не обнаружены", - отметил он Telegram.

Также в КГВА показали видео и фото последствий падения обломков в Подольском районе столицы.

"Святошинский район. Предварительно зафиксировано падение обломков. По информации на данный момент -– без пострадавших и серьезных разрушений", - пишут в КГВА.

Святошинский район

Также Кличко добавил, что в Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидируют пожар.

Шевченковский район

"Вызов служб с уведомлением о взрыве в Шевченковский район... Предварительно известно о задымлении", - пишет мэр.

Впрочем, через несколько минут стало известно, что ситуация не связана с обстрелами столицы.

"В Шевченковском районе, как обнаружили медики и спасатели, произошло задымление в одной из квартир, не связанное с обстрелами и взрывами. Причина бытовая – сильно пригорела еда на плите. Такое тоже бывает…" – отмечает Кличко.

Голосеевский район

В Киевской городской военной администрации уточнили, что в Голосеевском районе в результате падение обломков в одном из дворов пострадавших нет, хотя ранее сообщалось об одном потерпевшем.

Ночная атака на Киев

В Киеве этой ночью раздались взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги во время очередной вражеской атаки дронами и ракетами. В области работает ПВО.

Как проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, возле Киева уже сбили ракету, и в самом городе были слышны взрывы в нескольких районах.

За сутки до этого, тоже ночью, российские оккупанты устроили массированную атаку дронами на Украину, и большую часть "Шахедов" враг направил на Киев. ПВО ВСУ сбило все ударные БПЛА противника, при этом в результате падения обломков в некоторых районах были разрушения и пожары, один человек погиб.