Массированная атака по Украине и удар ВСУ по аэродромам РФ: новости за 6 июня

Россия осуществила комбинированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. Тем временем Силы обороны осуществили удары на опережение по аэродромам базирования вражеской авиации, которые непосредственно вовлечены в обстрелы Украины.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 6 июня, - в материале РБК-Украина .

Массированный удар РФ по Украине

В ночь на 6 июня Россия осуществила комбинированный удар по Украине: враг применил 407 дронов и 45 ракет различных типов, в том числе и баллистику. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, однако избежать попаданий не удалось.

В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Луцк и Чернигов. В результате обстрелов в разных городах Украины есть погибшие и много пострадавших.

Подробнее о последствиях атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

Силы обороны атаковали ключевые аэродромы РФ

В ночь на 6 июня украинские Силы обороны осуществили удары на опережение по аэродромам базирования вражеской авиации, которые непосредственно вовлечены в обстрелы Украины. Это произошло накануне масштабной атаки РФ по украинским городам.

В результате операции был поражен аэродром "Энгельс" в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, а также аэродром "Дягилево" в Рязанской области, откуда взлетают воздушные заправщики и истребители сопровождения.

В обоих регионах зафиксированы мощные взрывы, пожары и задымление, а на некоторых объектах - масштабное возгорание резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Также Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории России и временно оккупированных районах Украины.

"Зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются, - рассказали в Генштабе.

Контроль на вокзалах усилен: "Укрзализныця" обратилась к пассажирам

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, контроль на вокзалах в Украине будет усилен из-за угрозы со стороны врага.

"Из разных вражеских ресурсов доносятся хищнические угрозы пропагандистов - остановить железную дорогу как главную артерию страны, ударить по нашей инфраструктуре. Якобы в ответ на это. Правда же в том, что это не угрозы и никакой не ответ, а наша ежедневная реальность более 3 лет", - подчеркнул глава УЗ.

По его словам, в целом железнодорожную инфраструктуру Украины атаковали более 3700 раз.

Перцовский сообщил, что вместе со всеми причастными службами, будут приняты соответствующие меры, чтобы эти риски минимизировать. Речь в частности о:

инструктажи всем железнодорожникам на линии,

ограничение скоростей,

премировании сотрудников за бдительность,

много дополнительных технических и организационных мер, "о которых не стоит кричать".

Москва официально обратилась к МАГАТЭ в попытке запустить ЗАЭС

Россия заявила о желании перезапустить Запорожскую АЭС. Для этого вчера Москва официально обратилась в МАГАТЭ.

Так, глава российской атомной энергетики Алексей Лихачев встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гросси.

После встречи Россия подняла вопрос относительно американского ядерного топлива, которое хранится на украинской электростанции.

Лихачев заявил, что Россия готова либо использовать топливо, поставленное американской компанией Westinghouse, либо полностью вывезти его и вернуть в США.

Более того, Лихачев сказал, что Россия якобы подготовила "комплексный план" поэтапного ввода станции в эксплуатацию, но его можно реализовать только в случае устранения всех военных угроз.

В то же время он отметил, что Westinghouse и американские энергетические чиновники ранее выражали России беспокойство в связи с вопросом топлива.

Мало того, Москва обратилась в ядерный надзорный орган ООН с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном для решения данного вопроса.

СМИ назвали главную цель летнего наступления России

По информации The Telegraph, российские оккупанты не оставляют попыток полной оккупации Донецкой области. Вероятно, основной их целью является Константиновка.

Издание пишет, что в рамках вывода войск из Курской области украинское командование хотело усилить подразделения в Донецкой области. Но такой перегруппировке помешала необходимость защищать Сумскую область.

В результате этого россиянам удалось прорвать оборону между городами Покровск и Торецк, усилив давление на Константиновку, важный логистический узел.

The Telegraph обращает внимание, что Константиновка расположена на ключевом перекрестке автомобильных и железных дорог, она является стратегически важной для обороны в Донецкой области.

При этом потеря города может осложнить усилия по снабжению ВСУ и потенциально поставит Краматорск в зону досягаемости российской тяжелой ракетной артиллерии, что, по предупреждению украинских офицеров, может иметь катастрофические последствия.

В РФ заявили о якобы начале обмена телами "6000 на 6000": Украина ответила на вброс

В России утверждали, что обмен телами с Украиной в формате "6000 на 6000" уже начался. Это оказалось фейком.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Россия якобы вернула тела 42 убитых оккупантов.

"В ответ противоположной стороне в рамках первого этапа передачи 6000 тел было передано 503 тела военнослужащих ВСУ", - добавил он.

Позже он нафантазировал, что Украина якобы отказалась принимать тела 503 погибших воинов, которые "доставили в Беларусь".

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что заявления россиян о начале обмена телами погибших солдат не соответствуют действительности.

"Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников", - добавили в штабе.

Там также обратили внимание, что любые односторонние заявления россиян о такой чувствительной теме являются очередной манипуляцией.