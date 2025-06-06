Массированная атака РФ: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

Так, в Луцке сообщалось о работе сил противовоздушной обороны по вражескому ударному дрону, а в Чернигове сообщили об обстреле баллистикой.

"Зафиксирован взрыв баллистических ракет в окрестностях города", - отметил начальник Черниговской городской военной администрации.

Массированная атака по Украине

Напомним, российские войска в ночь с 5 на 6 июня запустили ударные беспилотники по территории Украины с нескольких направлений и ракеты. Местные СМИ сообщали о работе сил Воздушной обороны по ударным дронам в Киеве, Одесской области, также взрывы были слышны в пригороде Полтавы. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также дроны атаковали город Чернигов, подробно об этом читайте здесь.

Кроме того, сообщается о вылете стратегической авиации.

"В воздухе несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предположительно осуществили пуски крылатых ракет", - пишут Воздушные силы.

Также военные призвали украинцев следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги - направляться в укрытие.