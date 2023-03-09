Массированная атака показала попытки России найти новую тактику ударов: о чем идет речь

По ее словам, России понадобилось больше времени для того, чтобы собрать свои ресурсы вместе.

"Мы пока еще отслеживаем то, что они называют для себя новой тактикой - нашли ли они ее, или еще в поиске", - сказала Гуменюк.

Она рассказала, что российские войска выискивали вариации, как запутать украинские силы своими действиями.

"Перед самым массированным ракетным обстрелом, они (россияне - ред.) завели все носители в пункты базирования, а перед тем долгое время продолжалась такая "игра мышцами в море", - обратила внимание Гуменюк.

По ее мнению, таким образом, вражеские войска колебали свой ракетный потенциал.

"Пока же Россия использует тактику смешанных ударов: ракеты и воздушного, и морского базирования, и дроны, и БПЛА. В частности, эта атака отметилась тем, что в паузе между волнами они запустили беспилотники, которые мы также сбили, по выявлению результативности первой волны атаки", - говорит Гуменюк.

При этом используя во время ракетной атаки "Кинжалы" (россияне выпустили 6 таких ракет), по ее словам, оккупанты пытаются давить на нас.

"Они хотят продемонстрировать, что могут себе позволить использовать и другие виды вооружения, то есть не только те, которые уже стали для нас привычными. Снова возвращаемся к тому, что выискивают новую тактику" , - объясняет Гуменюк.

Она добавила, что перед этой массированной атакой войска РФ в Черном море вывели 3 надводных ракетоносителя, насчитывавших 24 "Калибра".

"Предварительно, 20 они отстреляли, так что 2 ракетоносителя, которые сейчас остались на дежурстве в Черном море, имеют на себе, очевидно, 4 ракеты", - добавила Гуменюк.