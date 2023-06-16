На подступах к Киеву и области работает ПВО, есть угроза баллистических ракет

В Киевской области во время воздушной тревоги сработала ПВО. Также работа нашей противовоздушной обороны и на подступах к столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КГВА.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Киев слышит взрывы

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в столице. Тем временем мэр города Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе столицы.

"На Киев еще летят ракеты", - пишет Кличко.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических ракет

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытие", - сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Затем там добавили, что угроза баллистики есть для Киева и области.

В Киевской области угроза ракетной атаки, ПВО работает по целям

"Киевщина. Внимание! Угроза ракетной атаки! Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям. Просим жителей оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", - сообщили в Киевской ОВА.

Граждан призывают: ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не публикуйте в сети. Такие действия могут навредить нашим защитникам.

Масштабная тревога в Украине

Напомним, что около 11:00 в Украине начала распространяться воздушная тревога. Как впоследствии сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр", некоторые из них направлены на север нашей страны.

В ОП призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, охватившей уже большую часть нашей страны.

Ночью Украину атаковали дронами

Напомним, что этой ночью войска РФ в очередной раз атаковали дронами Украину. Этой ночью наши силы ПВО уничтожили все вражеские цели. А именно: два иранских "Шахеда", ударный БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и один БПЛА не установленного типа.

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