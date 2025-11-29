Массированная атака на Киев: горят высотки в разных районах, среди пострадавших есть дети

Известно о шести пострадавших в столице. Трех из них, в том числе 13-летнего ребенка госпитализировали. Другие получили медицинскую помощь на месте.

В Шевченковском районе обломки упали на 14-этажный дом, были зафиксированы пожары в квартирах на уровне 4-5 этажей. Возгорание удалось локализовать.

Кроме того, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом в Соломенском районе загорелся утеплитель и произошло частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Также повреждены автомобили во дворе.

В Днепровском районе в результате атаки также повреждена многоэтажка. Предварительно есть пожар.

Обломки упали и на крышу 17-этажного дома в Соломенском районе - предварительно, обошлось без возгорания.

Также зафиксирован пожар в частном секторе.

Попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома произошло в Святошинском районе. Кроме того, обломки упали на кровлю двухэтажного здания в Дарницком районе.

Обновлено в 03:04

Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до семи человек. Четырех из них медики госпитализировали.

Обновлено в 03:18

Стало известно о погибшем человеке в результате массированного удара по столице.