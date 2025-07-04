Массированная атака на Киев: количество пострадавших возросло до 23 человек

Удар по Киеву

Этой ночью, 4 июля, россияне атаковали столицу Украины дронами и ракетами. По меньшей мере в пяти районах города зафиксировали последствия атаки. Повреждены дома и нежилые здания, а также учебные заведения, больницы.

Кроме того, в столице была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Из-за пожаров жителей Киева призвали закрыть окна, поскольку в воздухе продукты горения.

Больше о последствиях удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

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