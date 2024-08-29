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В Киеве снова был слышен взрыв

Киев, Четверг 29 августа 2024 06:21
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В Киеве снова был слышен взрыв Фото: в Киеве слышен взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве рано утром в четверг, 29 августа, раздался взрыв. В это время в столице до сих пор продолжается воздушная тревога, объявленная еще ночью.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Взрыв был слышен в Киеве около 06.12.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о движении вражеских ударных беспилотников в сторону Бориспольского района Киевской области.

В Киеве снова был слышен взрыв

Этот утренний взрыв прозвучал после нескольких взрывов раньше этой ночью. Местная власть сообщала о работе ПВО в столице из-за "Шахедной" атаки, о падении обломков сбитых целей, по обновленным данным, в трех районах Киева - Днепровском, Голосеевском и Деснянском.

Атака дронов на Киев и последствия

Напомним, около двух ночи в четверг, 29 августа, в столице была объявлена ​​воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников. Позже стало известно о работе ПВО в Киеве, где также были слышны взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о движении "Шахедов" в сторону столицы.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации проинформировали, что в городе зафиксировано падение обломков:

  • в Днепровском районе на детскую площадку между домами,
  • в Голосеевском районе на территорию жилой застройки,
  • в Деснянском районе на территорию частного домохозяйства, и там горит беседка.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

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