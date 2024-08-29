Атака "Шахедов": в Киеве обломки упали на детскую площадку

В Днепровском районе Киева произошло падение обломков сбитого вражеского беспилотника в районе жилой застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГГА Сергея Попка и мэра столицы Виталия Кличко.

Городской голова отметил, что в Днепровском районе города обломки сбитого дрона упали на детскую площадку между домами. Экстренные службы направляются на место для проверки.

Впоследствии стало известно, что предварительно зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. Разрушений, пострадавших и пожара не обнаружено.