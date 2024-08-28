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Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны: где объявлена тревога

Среда 28 августа 2024 23:51
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Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны: где объявлена тревога Фото: страна-агрессор вновь масштабно атакует Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ снова атакует Украину ударными дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 23:00 военные сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" на севере Сумской области в западном направлении.

В 23:29 дроны были обнаружены на севере Черниговской области, двигаются в юго-западном направлении.

Также беспилотники обнаружили в Сумской области курсом на Полтавскую область.

Кроме того, объекты движутся в Николаевской области в северо-западном направлении.

Также БпЛА движутся из Херсонской области курсом на север.

Из Донецкой области ударные дроны движутся в направлении Днепропетровской области.

Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас над Украиной кружат от 15 до 20 "Шахедов".

Обновлено 0:02

Беспилотники обнаружены на юге Черниговской области курсом на Киевскую область.

Также дроны обнаружены в Сумской области, движутся юго-западным курсом.

Кроме того, БпЛА в Николаевской области в северо-западном направлении.

Беспилотники из Херсонской области движутся курсом на Николаевскую область.

Дроны на юге Харьковской области движутся северо-западным курсом.

Также БпЛА движутся курсом на Кривой Рог.

Обновлено 0:45

Дроны направляются из Черниговской на Киевскую область, направление - Бориспольский район.

Также БпЛА из Сумской летят на Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Кроме того, беспилотники из Полтавской области направляются курсом на Черкасскую.

БпЛА из Херсонской области направляются в северо-западном направлении.

Также дроны из Донецкой области летят в направлении Днепропетровской области.

Кроме того, БпЛа из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

БпЛА в Харьковской области направляются курсом на юг.

Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас в небе Украины около 50 "Шахедов".

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны: где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Вечером 28 августа в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

В ночь на 26 августа состоялся один из самых масштабных обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения. В течение ночи россияне выпустили 127 ракет и 109 дронов. Силы ПВО сбили большинство целей.

На следующий день - 27 августа, - россияне атаковали Украину 81 "Шахедами" и 10 ракетами различного типа. Военные уничтожили 60 дронов и 5 ракет.

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