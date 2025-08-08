RU

Массированная атака на Бучу: повреждено более 50 домов, ликвидация последствий продолжается

Фото: в Буче из-за удара РФ повреждены более 50 домов (facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Татьяна Степанова

В Буче в результате ночной атаки России 8 августа повреждено более 50 домов, детский сад и церковь. Ликвидация последствий вражеского обстрела продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Бучи Анатолия Федорука и главы Киевской ОВА Николая Калашника.

По словам мэра города, о повреждениях разной степени уже сообщили владельцы 52 частных домов.

Пострадал детский сад и Церковь иконы Божьей Матери "Почаевская" в микрорайоне Мельники.

Все службы работают на местах, помогают жителям и ликвидируют последствия удара.

По данным главы ОВА, дома получили разные степени повреждений - от выбитых окон и дверей до практически полного разрушения.

"Здесь повреждены около 50 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, две недостроенные многоэтажки, общежитие, здание детского сада и 10 автомобилей. Для ликвидации последствий из областного резерва выдаем необходимые материалы для ремонта и закрытия повреждений", - сообщил он.

 

Фото: последствия атаки России на Бучу (Facebook Анатолия Федорука и Николая Калашника)

 

Ночная атака на Бучу

Напомним, сегодня ночью российские захватчики дронами атаковали Бучанский район Киевской области. Из-за обстрела в частном секторе вспыхнули пожары.

В Буче в результате обстрела поврежден детский сад и частные дома. Речь идет о разбитых окнах, выбитых дверях, сломанных заборах и осколках на полу. Несмотря на масштаб разрушений обошлось без жертв.

