Массированная атака на Бучу: повреждено более 50 домов, ликвидация последствий продолжается

По словам мэра города, о повреждениях разной степени уже сообщили владельцы 52 частных домов.

Пострадал детский сад и Церковь иконы Божьей Матери "Почаевская" в микрорайоне Мельники.

Все службы работают на местах, помогают жителям и ликвидируют последствия удара.

По данным главы ОВА, дома получили разные степени повреждений - от выбитых окон и дверей до практически полного разрушения.

"Здесь повреждены около 50 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, две недостроенные многоэтажки, общежитие, здание детского сада и 10 автомобилей. Для ликвидации последствий из областного резерва выдаем необходимые материалы для ремонта и закрытия повреждений", - сообщил он.

Фото: последствия атаки России на Бучу (Facebook Анатолия Федорука и Николая Калашника)