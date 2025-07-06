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Массовая ошибка. Орнитолог объяснил, чем нельзя кормить птиц в парках

Воскресенье 06 июля 2025 09:25
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Массовая ошибка. Орнитолог объяснил, чем нельзя кормить птиц в парках Только голуби могут нормально переваривать хлеб (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В парках украинских городов часто можно увидеть, как люди подкармливают птиц - бросают им хлеб, печенье или крупы. Но не все пернатые одинаково реагируют на такое угощение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал орнитолог Александр Пономаренко.

Как правильно кормить птиц в парках

По словам орнитолога, для уток и лебедей хлеб может быть опасным.

"Хлеб вызывает у них нарушение микрофлоры кишечника, замедляет перистальтику. Это может вызвать энтериты: птицы худеют, слабеют, не могут есть", - рассказал специалист.

Зато голубям хлеб не вредит - они хорошо усваивают крахмал, потому что их рацион близок к зерновому.

Для водоплавающих птиц орнитолог советует использовать специальный гранулированный корм для уток, который можно найти даже на базарах. Такой корм не вредит здоровью и лучше соответствует естественному рациону птиц.

Какие птицы водятся в городах Украины

Пономаренко рассказал, что в украинских городах много сизого голубя и кольчатой горлицы. В последние годы также в города начал переселяться вяхирь - этот голубь в полтора-два раза больше сизого, имеет белое пятно на боку шеи и белую полосу на крыле.

"Регулировать численность голубей надо исключительно естественными способами. То есть не отстреливать, а просто создать в зеленых участках города максимально удобные условия для гнездования классических хищных птиц, например, ястреба большого. Он бы регулировал численность голубя", - пояснил орнитолог.

Также в украинских городах много серых ворон, а вот черные у нас не водятся. Часто люди их путают с грачами, которые имеют черное оперение.

"Изменение способа строительства повлияло на популяции ласточки городской и сельской, а также черного стрижа. Ласточки в городах больше негде селиться, зато стриж способен жить в ходах вентиляции в многоэтажках. Поэтому он сейчас самый массовый вид в городе", - добавил Пономаренко.

А вот популяция воробьев в отдельных местностях резко сокращается.

Ранее мы писали о том, какие экзотические птицы могут появиться в Украине из-за изменения климата.

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