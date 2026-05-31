"Масонская" церковь и могила матери Мазепы: краевед рассказал о таинственном месте в Киеве

В Киеве немало локаций с важной историей, которые годами оставались в тени. Одна из них - Флоровский монастырь, древнейшая женская обитель столице, где, вероятно, похоронена мать гетмана Ивана Мазепы.
В интервью РБК-Украина руководитель ГИАЗ "Древний Киев" Роман Маленков рассказал об истории уникального места на Подоле.
Главное:
Трапезная церковь на территории монастыря является одним из самых древних полностью сохранившихся барочных храмов Подола. А в Вознесенском соборе можно увидеть уникальные неовизантийские росписи с элементами козацкого барокко. Их в XIX в. восстановил Андрей Меленский.
Также на территории сбежались корпуса конца ХІХ - нач. ХХ ст. Однако исследователи особое внимание обращают на церковь-ротонду с круглым иконостасом, которую построил архитектор Меленский.
Такие круглые формы были очень характерными именно для масонских храмов, поэтому Меленскому часто приписывают членство в ложе.
"Что известно точно: его прямой покровитель, тогдашний губернатор Милорадович, за чьи деньги отстраивался Подол, был масоном. Масоном был и архитектор Гесте, который разрабатывал генеральный проект новой планировки Подола, а Меленский его просто воплощал", - объясняет Роман Маленков.
На территории монастыря расположен некрополь, куда в свое время перенесли останки монахинь с Вознесенского кладбища. Именно там могли найти последний покой знатные личности, среди которых, вероятно, и мать гетмана Ивана Мазепы - игуменья Мария-Магдалина.
"Поэтому есть огромная вероятность, что мать Мазепы покоится именно в этом некрополе", - отмечает Маленков.
Это самый древний женский монастырь в Киеве, первое упоминание о нем датируется еще XVI в.
Несмотря на то, что сегодня монастырь подчинен УПЦ (МП), его историческая роль в борьбе за независимость неоспорима. В 1917 году монахини активно поддерживали Богдановский полк - первое украинское военное формирование имени гетмана Хмельницкого.
"Монахини шили для них боевые хоругви, китайки и униформу. Более того, они отдали часть Замковой горы под кладбище для воинов-богдановцев, погибших в боях против россиян в августе 1917 года. Это были первые герои новейшей войны с Россией. Не имеем права забыть это святое место из-за того, что там сейчас сидят монашки МП", - отмечает эксперт.
Сейчас заповедник активно приобщает обитель к туристическим маршрутам, полностью очистив информационное пространство от русского языка.
Уже 31 мая до Дня Киева на территории монастыря состоится первая бесплатная экскурсия, цель которой - открыть киевлянам истинное лицо этой достопримечательности.
Читайте также о том, что 31 мая Киев отмечает "день рождения". День города впервые отпраздновали в 1982 году, тогда городу якобы исполнилось 1500 лет. Однако историки считают, что наша столица на самом деле моложе на несколько веков.
Ранее мы делились списком локаций на столичном Подоле, которые связаны с козацким прошлым.