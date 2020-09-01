Маски, новий графік і соцдистанція: як працюють школи в Європі

Фото: учні в школі (freepik)

Європейські школи знову відкриваються після декількох місяців дистанційного навчання. Для мінімізації поширення коронавірусу в школах застосовують різні підходи.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Великобританія

В Англії початкові школи відновили свою роботу ще 1 червня, середні школи - з 15 червня. У Шотландії школи відкрилися 11 серпня. При цьому з вересня всі учні повертаються до фізичного навчання. Згідно з опитуванням, 96 відсотків шкіл класи ділять на невеликі групи, кожна з яких дотримується безпечної дистанції одна від одної. Також більшість шкіл планують змінити час перерв і початок занять.

Правила щодо використання масок в британських школах відрізняються. Учням середніх шкіл з районів, де діють обмеження, потрібно носити маски тільки в громадських місцях. У Шотландії маски є обов'язковими при пересуванні по школі.

Франція

Школи відкриваються 1 вересня. Всі учні старше 11 років зобов'язані носити маски, в тому числі і в приміщенні. Класи повинні бути розділені на групи, а також повинні проводитися провітрювання та дезінфекція приміщень.

У випадку місцевого спалаху коронавірусу у Франції можуть на кілька днів або тижнів обмежити відвідування шкіл. Якщо спалах зафіксована на регіональному рівні - школу можуть тимчасово закрити.

В початкових класах учнів планують розділяти на групи від 8 до 15 осіб, які половину робочого дня будуть вчитися в школі, а половину - вдома. У середній школі всі учні повинні відвідувати школу не рідше декількох днів на тиждень.

Німеччина

Німецькі школи відкрилися ще з початку серпня. У більшості регіонів вчителі і учні повинні носити маски в приміщенні, за винятком робочих місць. Під час перерв класи повинні знаходитися в різних частинах школи. Під час навчання в школах рекомендують максимально залишати відкритими вікна і двері. При особливих обставинах деякі уроки можуть проходити онлайн.

Греція

Планується відкриття шкіл 7 вересня, однак можлива затримка. І учні, і вчителі повинні постійно носити маски, як у приміщенні, так і під час уроків. У класі дозволяється перебувати не більш ніж 17 учням.

Італія

Відкриття шкіл заплановано на 14 вересня. Носіння масок буде обов'язковим під час перебування в приміщенні школи, проте їх можна знімати під час уроків. Деякі середні школи з великими класами будуть поєднувати навчання на місці і дистанційне навчання. Уряд виділить більше коштів для збільшення кількості громадського транспорту, щоб забезпечити безпеку проїзду до школи. Правила для навчання поки ще допрацьовуються.

Нідерланди

Початкові і середні школи почали відкриватися у серпні. Усі уроки проходять в очній формі. Маски носити ні учням, ні вчителям не потрібно. У разі зараження учня, вся родина повинна пробути на домашньому карантині 10 днів. Дітям до 6 років дозволено відвідувати школу навіть з невеликими симптомами респіраторних захворювань, але не у випадку високої температури.

Норвегія

Школи почали поступово відкриватися ще з 27 квітня. Маски носити не обов'язково. Також школи в основному не змінюють графік навчання. При цьому заборонені контакти між учнями різних класів. Під час змін для кожного класу створена окрема ігрова зона. Час перерв також зміщений, щоб класи не перетиналися. В дитячі сади дозволено відвідання дітей з нежиттю, але при більш серйозних симптомах учні повинні залишатися вдома.

Польща

Навчання в школах відновилося з 1 вересня. У класі не обов'язковим є носіння масок. Незважаючи на прохання деяких шкіл перенести відкриття, місцева влада відмовилася це зробити. Сім'ям, які відмовляються відправляти дітей у школу, загрожує штраф до 2,7 тисяч доларів.

Росія

Школи відкрилися 1 вересня. Для запобігання скупчення учнів планують переносити час занять і перерв для класів. Учням рекомендують, але не зобов'язують носити маски. У той же час вчителі повинні бути в масках весь час, крім лекцій або знаходження на безпечній відстані. Дистанційне навчання не передбачено в якості альтернативи.

Іспанія

В початкових і середніх школах навчальний рік починається в перші три тижні вересня. Відвідування школи обов'язкове. Всі діти від 6 років повинні носити маски в класі. Учні повинні мити руки не менше п'яти разів на день. Класи розбиваються на невеликі групи, яким заборонено контактувати з іншими групами.

Швеція

Шведські школи не закривалися. Місцева влада розглядає можливість закриття шкіл у випадку спалаху коронавірусу. Носіння масок не обов'язкове. Діють правила соціальної дистанції. У деяких муніципалітетах змінили шкільний розклад, щоб уникнути скупчення людей у громадському транспорті.

Раніше повідомлялося, що в Україні батьки зможуть вибрати форму навчання дітей.

Більш детально про те, як проходить 1 вересня в українських школах, читайте в матеріалі РБК-Україна.