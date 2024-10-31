Маска вызвали в суд по делу о раздаче денег избирателям

Как пишет агентство, суд обязал все стороны, включая Илона Маска, прибыть в четверг на судебное заседание в Филадельфии. Процесс связан с иском, цель которого помешать политическому комитету действий, который контролируется миллиардером, выделить 1 млн долларов зарегистрированным избирателям США в колеблющихся штатах перед выборами 5 ноября.

Сообщается, что окружная прокуратура Филадельфии подала иск в понедельник. Она назвала раздачу призов от America PAC Маска, которая поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа, "незаконной лотереей", которая соблазнила жителей Пенсильвании делиться персональными данными.

"Далее предписывается, чтобы все стороны присутствовали на слушании", - написал судья в постановлении.

Слушание по делу было перенесено с пятницу на утро четверга.

В свою очередь представители America PAC, а также Илона Маска - не ответили на запросы о комментарии.