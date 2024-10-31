Маска вызвали в суд по делу о раздаче денег избирателям

Недавно миллиардер Илон Маск пообещал до дня выборов в США ежедневно выплачивать по 1 млн долларов случайному человек за поддержку его петиции. Теперь он должен явиться в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, суд обязал все стороны, включая Илона Маска, прибыть в четверг на судебное заседание в Филадельфии. Процесс связан с иском, цель которого помешать политическому комитету действий, который контролируется миллиардером, выделить 1 млн долларов зарегистрированным избирателям США в колеблющихся штатах перед выборами 5 ноября.
Сообщается, что окружная прокуратура Филадельфии подала иск в понедельник. Она назвала раздачу призов от America PAC Маска, которая поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа, "незаконной лотереей", которая соблазнила жителей Пенсильвании делиться персональными данными.
"Далее предписывается, чтобы все стороны присутствовали на слушании", - написал судья в постановлении.
Слушание по делу было перенесено с пятницу на утро четверга.
В свою очередь представители America PAC, а также Илона Маска - не ответили на запросы о комментарии.
Полторы недели назад Илон Маск пообещал каждый день рандомно будет давать по 1 млн долларов тому, кто подпишет его онлайн-петицию о свободе слова и праве на оружие. Он уточнил, что деньги будет раздавать до 5 ноября, то есть до дня выборов президента США.
Эксперты-юристы, с которыми на прошлой неделе консультировалось Reuters, разделились во мнениях относительно того, нарушает ли данная раздача законы, согласно которым платить или предлагать платить человеку за регистрацию для голосования является является преступлением.
На прошлой неделе CNN сообщило, что Министерство юстиции направило в America PAC письмо с предупреждением о том, что раздача миллиардером подарков зарегистрированным избирателям, подписавшим его петицию, может нарушать федеральный закон.
Тем временем предвыборная кампания Трампа в значительной степени полагается на внешние группы для агитации избирателей. Это означает, что суперкомитет политических действий, основанный самым богатым человеком в мире Илоном Маска - играет огромную роль в выборах, которые, как ожидается, будут крайне неопределенными.
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