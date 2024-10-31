Маска викликали до суду у справі про роздачу грошей виборцям

Як пише агентство, суд зобов'язав усі сторони, включаючи Ілона Маска, прибути у четвер на судове засідання у Філадельфії. Процес пов'язаний з позовом, мета якого перешкодити політичному комітету дій, який контролюється мільярдером, виділити 1 млн доларів зареєстрованим виборцям США в штатах, що вагаються, перед виборами 5 листопада.

Повідомляється, що окружна прокуратура Філадельфії подала позов у понеділок. Вона назвала роздачу призів від America PAC Маска, яка підтримує кандидата в президенти США Дональда Трампа, "незаконною лотереєю", яка спокусила мешканців Пенсільванії ділитися персональними даними.

"Далі наказується, щоб усі сторони були присутні на слуханні", - написав суддя в ухвалі.

Слухання по справі було перенесено з п'ятниці на ранок четверга.

У свою чергу представники America PAC, а також Ілона Маска - не відповіли на запити про коментар.