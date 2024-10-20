Маск пообещал по 1 млн долларов за поддержку его петиции. Это похоже на подкуп избирателей

Миллиардер Илон Маск пообещал ежедневно выплачивать 1 млн долларов случайному человеку за поддержку его петиции. Такая "акция" будет до выборов президента США, а эксперты полагают, что это похоже на подкуп избирателей.

Во время выступления в Гаррисбурге (штат Пенсильвания) Маск призвал людей поддержать петицию America PAC об обязательстве поддерживать право на свободу слова и право владения оружием. Кроме того, он вручил первый чек на 1 млн долларов.

Американские эксперты считают, что накануне президентских выборов это похоже на подкуп избирателей (учитывая факт, что Маск публично поддержал кандидата Дональда Трампа). Однако прийти к согласию, так ли это, не могут.

В справочнике Министерства юстиции США по избирательным преступлениям сказано, что платить избирателям с целью стимулирования или предоставления вознаграждения за голосование или регистрацию является преступлением. Запрет охватывает не только денежные выплаты, но и материальные вещи, имеющие денежную ценность. Например, алкоголь, лотерейные билеты или социальную помощь. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Также издание добавило, что в аккаунте America PAC на X указано, что предложение по 1 млн долларов доступно для зарегистрированных избирателей Пенсильвании, которые подпишут петицию. До этого организация опубликовала предложение в размере 100 долларов для избирателей из Пенсильвании, подписавших петицию, и 47 долларов для избирателей из других колеблющихся штатов. В частности, речь о Мичигане и Висконсине.