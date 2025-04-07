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Маск осудил войну РФ против Украины и призвал остановить "бесчеловечную бойню"

Понедельник 07 апреля 2025 00:58
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Маск осудил войну РФ против Украины и призвал остановить "бесчеловечную бойню" Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск выступил против бессмысленного кровопролития, поддержав план президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero.

Маск отметил, что не может уважать тех, кто "подпитывает войну" и подчеркнул, что на фронте гибнут люди без всякой четкой стратегии. По его словам, эта война выглядит жестокой, бессмысленной и бесчеловечной.

"Президент Трамп прав: время положить конец этому кровопролитию. Нас должны волновать солдаты, которые ежедневно умирают в окопах в Украине и России. Они вынуждены убивать друг друга, не понимая причин и сроков этой войны. Пора сказать - хватит", - сказал Маск.

Позиция Илона Маска к войне в Украине

Во время президентства Джо Байдена, Илон Маск преимущественно поддерживал Украину. Его компания предоставила доступ к тысячам терминалов Starlink, которые украинские военные используют на фронте.

Однако после победы на выборах Дональда Трампа, миллиардер изменил свою риторику. В частности, он назвал систему Starlink основой украинской армии и призвал к немедленному заключению мира.

Маск поддержал кампанию Трампа до подписания соглашения о контроле США над природными ресурсами Украины. Не исключалось блокирование Starlink для украинских военных.

Из-за скандальной темы, Италия приостановила переговоры с компанией SpaceX по расширению сети Starlink в стране.

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