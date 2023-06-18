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Илон Маск заявил, что Twitter планирует создать приложение для Smart tv

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Воскресенье 18 июня 2023 03:48
Илон Маск заявил, что Twitter планирует создать приложение для Smart tv Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Социальная медиакомпания Twitter планирует запустить приложение для Smart tv и сосредоточиться на росте видеоконтента на платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Илон Маск вместе с вновь назначенным исполнительным директором Twitter Линдой Яккариной во время презентации для инвесторов компании представили планы по будущему развитию социальной сети.

Отмечается, что медиа-компания в ближайшем будущем сосредоточится на видеоконтенте, в частности, партнерстве с авторами и торговлей, чтобы оживить бизнес в социальных сетях за пределами цифровой рекламы.

Twitter после покупки Илоном Маском

По данным издания Bloomberg, Twitter втрое упал в цене, после покупки соцсети Илоном Маском за 44 млрд долларов в октябре 2022 года. Отмечается, что к потере 50% от рекламы привели проблемы с модерацией контента. А попытки возместить этот доход за счет продажи подписки на Twitter Blue пока не увенчались успехом.

27 мая Twitter вышла из добровольного кодекса практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе. Поэтому платформу могут заблокировать на территории Евросоюза.

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