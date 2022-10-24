Маск заверил в непрерывном продолжении работы Starlink в Украине

Starlink и дальше будет работать в Украине, несмотря на недавние конфликты . Миллиардер Илон Маск заверил в непрерывности работы спутниковой сети, даже если Пентагон откажется ее финансировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

"Еще до того, как Минобороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову (Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, - ред.), что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование", - написал миллиардер.

Федоров, со своей стороны, подтвердил слова Маска и поблагодарил его за соответствующее решение.

"Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!", – написал министр.