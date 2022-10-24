Маск заверил в непрерывном продолжении работы Starlink в Украине

Starlink и дальше будет работать в Украине, несмотря на недавние конфликты. Миллиардер Илон Маск заверил в непрерывности работы спутниковой сети, даже если Пентагон откажется ее финансировать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.
"Еще до того, как Минобороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову (Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, - ред.), что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование", - написал миллиардер.
Федоров, со своей стороны, подтвердил слова Маска и поблагодарил его за соответствующее решение.
"Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!", – написал министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце компания SpaceX предупредила Пентагона о том, что больше не сможет финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины. Однако уже позже Маск заявил, что все же продолжит финансировать сервис.
Также вопрос оплаты услуг Starlink обсуждался и в Европейском союзе .
Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как Киев решил вопрос с Маском "напрямую".
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