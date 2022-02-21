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Маск відновить інтернет у постраждалому від стихій Королівстві Тонга

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Понеділок 21 лютого 2022 12:50
Маск відновить інтернет у постраждалому від стихій Королівстві Тонга Фото: підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Королівство Тонга серйозно постраждало внаслідок виверження вулкана ще 15 січня. Підприємець Ілон Маск допоможе державі відновити Інтернет, а також надав 50 терміналів супутникового зв'язку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Компанія SpaceX організувала роботи з відновлення доступу до інтернету, а також надала Тонга 50 терміналів супутникового зв'язку.

Сьогодні в державі, внаслідок стихії, використовуються всі засоби для підтримки зв'язку, мова йде про портативні рації або навіть моторні човни.

SpaceX працює з урядом стосовно установки обладнання, експлуатацію якого почнуть вже на цьому тижні.

Виверження вулкана 15 Січня

Виверження викликало хвилі різної висоти, які були помітні по всьому тихоокеанському узбережжю. Втім, Тонга постраждало найбільше. Так само важливо і те, що держава залишилася повністю без інтернету через пошкодження 80-кілометрвої ділянки кабелю. Під час стихії вулиці столиці Тонга були покриті попелом і брудом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що іншу компанію маска Neuralink недавно звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. Нібито через експерименти були приспані або ж убиті 23 мавпи. Через деякий час компанія все ж відповіла і заявила про прихильність до захисту піддослідних.

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Илон Маск
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